فن ومشاهير

جنات تتألق فى حفل عيد حب بالأوبرا وتطرب جمهورها بالأغانى الرومانسية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة المغربية جنات حفل عيد الحب على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحضور كامل العدد وسط إجراءات احترازية مشددة؛ بسبب جائحة فيروس "" المستجد.

وصعدت جنات على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي بإطلالة كالأميرات مرتدية سواريه أزرق أنيق وسط عاصفة من التصفيق، وحرصت جنات في بداية فقرتها علي توجيه كلمة شكر لوزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر والدكتورة جيهان مرسى، بالإضافة إلى الجمهور لحسن استقباله لها وتواجده في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشعلت جنات الحفل بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها، "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته"، "بحبك"، "أخدت قرار"، "حب جامد"، "جيالك"، "عيشنى أكتر بيك"، "رايق"، "مساء الجمال"، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

كان آخر ألبوم لجنات "أنا في انتظارك" والذي ضم 11 أغنية باللهجة المصرية وقد تعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة كل من: أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرين، كما غنت المطربة تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية أبرزها: "زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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