شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة أحمد داش تحتفل بزفافها.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت دينا داش شقيقة الفنان أحمد داش بحفل زفافها، وسط أقاربها ومجموعة من أصدقائها المقربين، مرتدية فستانا قصيرا لفت الانتباه، وننشر عددا من صور حفل الزفاف.

















يذكر أن دينا داش أنفلونسر يتابعها عدد كبير من الأشخاص مئات الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور للفنان أحمد داش في مسلسل بيومى فؤاد ورانيا يوسف "الحرامى"، وجسد دور حرامى، والعمل من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، فهو عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة وصلت مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، وشارك فى بطولته رانيا يوسف، وكارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.

كما شارك أحمد داش في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي لعب فيه دور البطولة الفنان محمد رمضان والنجم أحمد زاهر، حيث تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم: "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"عبير" رحاب الجمل.