شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت بعد نجاح "يا مستعجل فراقى": سأقضى ما تبقى من عمرى فى تقديم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان والمطرب محمد ثروت، أن هاتفه لم يتوقف عن الاتصال فور طرح أغنيته الأخيرة، مشيرا إلى أن ابنه أحمد مستشاره الفني، وهناك فريق للإنتاج يعاونه، وأنه بدأ بلحن مع الملحن محمد رحيم، وكان يجلس معه باستمرار، حيث قام بعمل لحنين منهم "يا مستعجل فراقي"، ويوم أن تم عرض الأغنية عليه، قام بغنائها في الحال.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي حسام الدين حسين ودينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "المطرب من وجهة نظري يعني كل الألوان وفي كل الأوقات، طالما مازال لديه القدرة على العطاء، فأنا غنيت العاطفي والوطني وللأطفال، وتعاملت مع أساتذة كبار بعضهم رحلوا عن عالمنا، وأبرزهم الأستاذ عمار الشريعي والأستاذ محمد عبد الوهاب، والأستاذ حسن أبو السعود وغيرهم".

وقال: "أنا أرى مصر الآن، عبارة عن حلم، ومنطقة ماسبيرو التي كانت مقر للعشوائيات تحولت لشئ لم يكن في الحسبان، وبعد أن حققت نجاح في أخر أغنية، جعلني أقرر أن أقضي ما تبقى من عمري في تقديم الفن، لأن التعليقات جعلتني أشعر بالإحراج، ولابد أن أكمل مشواري".