شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وغناء وتقوير محشى.. نادية الجندي تنفذ عقاب أبلة فاهيتا لها "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندى، هناك علاقة صداقة بينى وبين طليقى المنتج محمد مختار؛ لأن فيه بينا عشرة وذكريات جميلة والناس الأصيلة هي اللى بتحافظ على العلاقة دى، وكمان إحنا عملنا أحلى أفلام في صناع السينما المصرية، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح مش مجرد زوج بس.

وتهربت الفنانة نادية الجندى من الإجابة على الأسئلة في فقرة "ٍسؤال وعقاب" أثناء لقائها في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، لتنفذ كل العقوبات، وهى: رقصت بلدى، وقامت بقرع الطبلة ولعب رياضة، وقامت بتقوير محشى، وأدت مشهد إغراء.

نادية الجندي



استعراض نادية الجندي



نادية الجندى وكارو



الفنانة نادية الجندي



نادية الجندي من الدوبلكس



نادية الجندي وابلة فاهيتا



نادية الجندي وكارو

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندى الدرامية مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان وشاركها في البطولة كل من: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.