شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي: أكتر مشهد عجبنى فى "سكر زيادة" كان مع أحمد السقا لما طيرنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندي، أنا بحب شغلى جدا ودايما بحافظ على رشاقتى وبعمل رياضة ولياقة بدنية عشان بعمل أدوار أكشن، ولازم أصحى بدرى وبحافظ على جسمى ومش بدخن، وحارمة نفسى من الأكل الحلو عشان كده محافظة على جسمى.

وأضافت نادية الجندى خلال لقائها في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، عملت مسلسل "سكر زيادة" في رمضان الماضى وعجبنى جدا لأن الشخصية كوميدى جدا، وأنا ونبيلة عبيد مفيش بينا تنافس لأن هي لون وأنا لون تانى، والأخبار اللى كانت بتنتشر وقتها مجرد أخبار سخنة من الصحافة مش أكتر

وتابعت نادية الجندي، أكتر حلقة عجبتنى في مسلسل "سكر زيادة" كانت اللى فيها أحمد السقا، وأحلى مشهد لما راح مطيرنى في الهوا؛ لأنى عملته من غير دوبلير بسبب رشاقتى.

نادية الجندي



استعراض نادية الجندي



نادية الجندى وكارو



الفنانة نادية الجندي



نادية الجندي من الدوبلكس



نادية الجندي وابلة فاهيتا



نادية الجندي وكارو

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندى الدرامية مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان وشاركها في البطولة كلا من، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف، أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.