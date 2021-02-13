سيد رجب: "رمضان كريم" أحب المسلسلات لقلبي.. وأتمنى وجود جزء ثالث لـ"أبو العروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان سيد رجب عن استعداده لتصوير مشاهده بمسلسل "موسى" والانتهاء من باقي مشاهده في مسلسل "تقاطع طرق".

ونشر "رجب" فيديو له عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "إن شاء الله هبدأ تصوير دوري في (موسى) خلال الأسبوع الجاري، ونكمل أيضا تصوير المشاهد الأخيرة بـ(تقاطع طرق) مع الأستاذ تامر محسن".

وحول إمكانية تجسيده شخصية سعد زغلول في عمل درامي، فقال: "أقدر طبعا أعمل شخصية سعد زغلول، مقدرش ليه؟ هو أنا صغير..بس يكون في عمل مكتوب كويس، ومخرج يكون على قدر مسئولية سعد زغلول والفترة العظيمة دي".

وعن وجود جزء جديد من مسلسل "أبو العروسة"، فقال: "من جهتي أنا ناوي.. ولكن الجهة المنتجة تقرر يعملوا (أبو العروسة 3) وإحنا على طول ننفذ".

وحول وجود جزء جديد من مسلسل "رمضان كريم" فقال: "أتمنى وجود جزء ثاني منه، ولدينا نية، لأنه من أحب المسلسلات لقلبي".

وكان سيد رجب، كشف أيضا عن تعافيه من فيروس كورونا، قائلاً: "أنا الحمد لله بخير والله.. اطمنوا جدًا والحمد لله أنا قومت بالسلامة، وعدينا منه الحمد لله، وعملنا تحليل وأنا طلعت سلبي".