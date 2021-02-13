مروان خوري يطرح "مهلا على قلبي" عبر "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح المطرب اللبناني مروان خوري، كليب أغنيته الجديدة "مهلا على قلبي" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وذلك بمناسبة حلول عيد الحب.

وتقول كلمات "مهلا على قلبي" لـ مروان خوري: "مهلاً على قلبي.. ورمى علينا السلام.. ومضى من دونِ كلام.. وكأنما يقصد.. باللحظِ قتلَنَا.. وحدهُ من بين الأنامْ.. يوقظ الحلُمَ وينامْ.. وكأنما يرصُدُ.. بالنأيِ وصلَنا.. مهلاً على قلبي.. رُحماك يا سيدي.. خذ بيدي.. فالحبُّ كالموتِ.. يأتي بلا موعدِ.. وإني سعيدٌ أنك قاتلي.. فأنت ملكتني كلّي.. وأنتَ عمري وسيّدُ أمري.. وكلُّ ما لكَ لي.. وحَيَاتي إن عشتها فلَكْ.. وشمسي أنت وعشقك فلكْ.. فكيف أشكو موتي.. لمن حياتي ملكْ".

"مهلا على قلبي" من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع وميكساج داني خوري.