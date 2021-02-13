25 صورة من عقد قران دينا داش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، يوم الجمعة، بعقد قرانها على محمود أبو الغيط، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

ونشرت شقيقة أحمد داش، الكثير من صور عقد قرانها عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع "إنستجرام".

كما نشرت مقطع فيديو ترقص خلاله مع زوجها من عقد القران.

ومن جانب آخر؛ يواصل حاليا الفنان أحمد داش تصوير دوريه في مسلسلي "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، و"نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كررارة، استعدادا للعرض في شهر رمضان.

آخر أعمال أحمد داش مسلسل "الحرامي" 2020، مع بيومي فؤاد ورانيا يوسف وغيرهما.