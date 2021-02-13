رقص دينا داش وزوجها من عقد قرانهما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان الشاب أحمد داش، بعقد قران شقيقته دينا داش على محمود أبو الغيط، يوم الجمعة، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

ونشرت العروس، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ترقص خلالها مع زوجها من عقد القران.

كما نشرت شقيقة أحمد داش الكثير من صور الحفل عبر خاصية "ستوري إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال أحمد داش مسلسل "الحرامي" 2020، مع بيومي فؤاد ورانيا يوسف وغيرهما.

ويواصل حاليا تصوير دوريه في مسلسلي "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، و"نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كررارة، استعدادا للعرض في شهر رمضان.