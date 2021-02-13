فستان سمية الخشاب وحسن الشافعي يربط لابنته الحذاء.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التغيير سنة الكون مهما يأسنا من تغيير ما يؤلمنا أو ما فرض علينا أو من يأخذ ما ليس له من حقوقنا.. يُبدل الله من حال إلى حال.. فقط حاول أن تتغير للأفضل وتقدم لنفسك ولمن حولك النسخة الأفضل من نفسك".

ريم سامي

ظهرت الفنانة ريم سامي بصورة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الجمعة".

درة

نشرت الفنانة درة زروق، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المرأة التي تبدو قوية، قد تكون أضعف مما تتخيل، واللحظات السعيدة في الحياة يتخللها أوقات صعبة، والجميلات يشعرن أيضًا بالتعب والألم، والناجحون يواجهون أيضًا خيبات الأمل.. ولكنهم يثابرون وينهضون".

لاميتا فرنجية

الفنانة لاميتا فرنجية، نشرت أحدث ظهور لها وهي تجلس وسط الطبيعة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"أتمنى لكم جميعًا جمعة سلمية!".

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الابتسامة أمرها عجيب، إن أهديتها لحبيب شعر بالفرح، وإن أهديتها لعدو شعر بالندم، وإن أهديتها لمن لا تعرف أصبحت صدقة، وإن صنعتها لنفسك ازددت قوة".

سمية الخشاب

ظهرت الفنانة سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها بفستان أنيق عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حكمة رقم 1 من الحياة.. إفعل ما يجعلك سعيدًا".

ليال عبود

الفنانة ليال عبود ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب، إطلالة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، للترويج لأغنيتها "دوب" التي طرحها نهاية يناير الماضي ، وعلقت: "دوب.. من غير تفكير".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعظم نعمة قد يمتلكها الإنسان في حياته هي نعمة الرِضا.. يعيش معها القلب مُرتاحًا، مُطمئنًا".

حسن الشافعي

ونشر الملحن والموزع حسن الشافعي صورة له وهو يلبس ابنته الصغرى الحذاء، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تبقى منتج موسيقي، تبقى بطل رياضي، تبقى رائد فضاء حتى.. برضو هتوطي تلبسها الجزمة".