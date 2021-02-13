في ذكرى ميلاده الـ95.. حكاية صور جمعت عمر الحريري بأبنائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم الجمعة 12 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل عمر الحريري، إذ أنه من مواليد 1926، ووافته المنية عام 2011، بأحد مستشفيات القاهرة بعد رحلة من العمل الفني قدّم خلالها عددا كبيرا من الأعمال المسرحية والتلفزيونية إضافة إلى مشاركته في أكثر من 100 فيلم سينمائي.

وكشفت ميريت عمر الحريري، عن عدد من الصور النادرة التي جمعت "الحريري" بأبنائه، وذلك خلال حوار لها ببرنامج "شارع النهار"، لافتة إلى أنها تتذكر كلمة لوالدها الراحل دائما كان يقولها لها وهي: "أوعي في يوم من الأيام تحطيني في موقف أخجل منه".

ومن بين الصور التي كشفت عنها ميريت ابنة الفنان عمر الحريري؛ صورة تجمعها بوالدها وعمرها 5 سنوات.

كما كشفت عن عدة صور من حفل زفافها وتقطيع والدها تورتة زفافها التي كانت عبارة عن 7 أدوار، مؤكدة أن حفل زفافها حضره أكثر من 1200 شخص.

وكشفت ميريت عن صورة نادرة لشقيقتها الراحلة "نيفين" ووالدها الراحل عمر الحريري، من حفل زفاف ابنة "نيفين"، مؤكدة أن"نيفين" رحلت قبل وفاة والدها بـ 4 سنوات.

واكتشف "الحريري" مرضه خلال مشاركته في تقديم مسرحية "حديقة الأذكياء"، فكان يذهب لتلقي العلاج في المستشفي ليعود في المساء ويقف على خشبة مسرح الطفل مؤديا دوره.

وقدّم عمر الحريري خلال حياته الفنية أكثر من مئة فيلم بدء بفيلم "الأفوكاتو مديحة" عام 1950، وشارك في عشرات المسرحيات على خشبات مسرح الدولة والمسرح الخاص إلى جانب قيامه بكثير من الأدوار في المسلسلات التلفزيونية كان آخرها مشاركته في مسلسل "سمارة".

ولد عمر محمد صالح الحريري عام 1926 وتخرج في المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1947 وكان أول أدواره السينمائية حين اختاره الممثل المصري يوسف وهبي للمشاركة في فيلم (كرسي الإعتراف) عام 1949 ولكن الحريري ظهر في سن الخامسة عشرة في مشهد صامت قصير جدا في فيلم (سلامة في خير) الذي قام ببطولته نجيب الريحاني عام 1937.

وشارك الحريري في 103 أفلام سينمائية منها (الوسادة الخالية) و (سكر هانم) و(الناصر صلاح الدين) و(الخائنة) و(أهل القمة) و(نهر الحب) و(معالي الوزير) ولكنه لم يقم بالبطولة المطلقة إلا في فيلم واحد هو (أغلى من عيني) من تأليف وإخراج عز الدين ذو الفقار عام 1955.

كما شارك "الحريري" في كثير من المسلسلات التلفزيونية منها (أحلام الفتى الطائر) و(خالتي صفية والدير) و(ساكن قصادي) و(السيرة الهلالية) و(شيخ العرب همام) إضافة إلى مسرحيات منها (شاهد ما شافش حاجة) و(الواد سيد الشغال).

ونال الحريري عددا من الجوائز عن بعض أدواره كما كرمه المهرجان التاسع للسينما المصرية عام 2003 وأصدر عنه كتاب (عمر الحريري.. قوس قزح) للناقدة زينب عزيز.

