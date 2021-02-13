"مش بعاكس رجالة".. صافيناز تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الراقصة الأرمينية صافيناز، تفاصيل أزمتها مع لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق صالح جمعة.

وقالت صافيناز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إحنا مش صحاب ولا أصدقاء على إنستجرام، وأنا عادتي برد على كل الناس اللي بتبعتلي رسايل، وببعت وبرد عليهم من غير ما أركز إذا كان ده شخص معروف أو لأ".

وتابعت: "هو في الأول بعتلي قلب فرديت عليه وبعت ورد ومخدتش بالي إنه حد مشهور، وفوجئت إنه مسح كل حاجة بعتهالي وساب اللي أنا بعته له، وبعدها عرفت إنه شخص معروف ولاعب كرة، وطبعا أنا مرضاش ومستحملش على نفسي حاجة زي دي، وإن حد يجي على سمعتي حتى لو كان مين".

واستكملت: "صافيناز مش بتعاكس رجالة، بالعكس الناس هي اللي بتعاكسني، وأنا ست مرتبطة والحاجات دي عاملة لي مشاكل في حياتي الخاصة، وهناك مشروع جواز خلال الفترة المقبلة ولكن لم يتم تحديد موعد الزفاف حتى الآن".

وأوضحت: "أنا عمري ما شفت صالح جمعة ولا أعرفه قبل كده ومعرفش شكله، وإحنا مش صحاب أصلا، ومش عارفة هو قاصد ولا لأ إنه يعملي مشكلة ويتقال إن صافيناز بتعاكسه، وكمان إنه يشوّه سمعتي وسط صحابه".

ووجهت رسالة لصالح جمعة، قائلة: "عايزة أقوله: أنا صوفينار يا ابني"، متابعة: "أنا مش بتفرج على كورة، ومعنديش صحاب أصلا في مجال كرة القدم، وأنا بعيدة عن الكورة وأنا في مجال الرقص بس".

وأضافت: "عايزة أسأله.. ليه هو عمل كدا؟ ولو هو معجب بيا فعلاً.. ليه مسح رسايله اللي بعتهالي وساب رسايلي.. مش عارفة ممكن حد يكون مسلطة عليا ولا لأ؟".

وكانت الراقصة الأرمينية صافيناز، نشرت صورًا لرسائل لاعب الأهلي السابق صالح جمعة، التي أرسلها لها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهر في الصور التي نشرتها "صوفينار"، أن اللاعب قد وضع لها عددًا من القلوب على صورها، التي تشاركها عبر الموقع، وبالرغم أن فعل "جمعة"، شائع عبر الموقع إلا أن الراقصة الشهيرة علقت معربة عن استغرابها قائلة: "إيه ده؟".

صافيناز من مواليد 20 ديسمبر 1983، وولدت في أرمينيا لأب كان يملك مصنعًا، وأم اكتفت برعاية أولادها "3 فتيات وولد"، بدأت في تعلم فنون الرقص وهي في الرابعة من عمرها، وانضمت إلى إحدى الفرق وهي في الثامنة، وفور علم والدها باتجاه ابنته للرقص، قال لها في حضور أمها وخالها "هحط عليكِ بنزين، وأولع فيكِ"؛ وذلك حسب ما قالته صوفينار خلال ظهورها ببرنامج "الترابيزة".