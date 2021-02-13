“نتفليكس” تشتري Redwall

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شركة نتفليكس عن أكبر خطوة لها على طريق إزاحة «ديزني» عن عرش “الأنيميشن”، فقد حصلت على حقوق إنتاج سلسلة قصص الأطفال الخيالية المشهورة “ريدوول” (22 كتاباً)، التي ألفها الكاتب الإنكليزي بريان جاك، وبيع منها أكثر من 30 مليون نسخة، وأعلن أن “نتفليكس” ستحول الكتاب الأول إلى فيلم رسوم متحركة، والكتاب السادس إلى مسلسل.

جاء ذلك في الوقت، الذي تبني فيه “نتفليكس” بسرعة وحدة الرسوم المتحركة الخاصة بها، وتخطط لإصدار ستة أفلام سنوياً (ديزني تصدر فيلمين)، وبعد أن عززت قائمة عناوين الرسوم المتحركة لديها، في العام الماضي، بحصولها على الحقوق الدولية لـ21 فيلماً من Studio Ghibli الياباني للرسوم المتحركة، واستمرارها في العمل على إنتاج أعمال مشتركة مع استوديوهات أخرى. جاء ذلك في الوقت، الذي أعلنت فيه شركة ديزني إغلاق استوديوهات “بلو سكاي”.

وقال متحدث باسم الشركة: “بالنظر إلى الحقائق الاقتصادية الحالية، وبعد كثير من الدراسة والتقييم، اتخذنا القرار الصعب بإغلاق عمليات صناعة الأفلام في استوديوهات بلو سكاي”، وسيتم الاغلاق في أبريل المقبل.

وكان الإصدار الأخير للاستوديوهات “الجواسيس المتنكرون” في ديسمبر 2019، ولم يحقق سوى 66 مليون دولار في شباك التذاكر الأميركي، و171 مليون دولار في أنحاء العالم.

وسيتوقف إنتاج فيلم “نيمونا” الذي كان مقرراً عرضه في 14 يناير 2022. وكان الرئيس التنفيذي لـ”نتفليكس” ريد هاستينغز قد أبلغ “هوليوود ريبورتر” الشهر الماضي أن من طموحات الشركة إزاحة “ديزني” عن عرش “الأنيميشن”، وأن ذلك سيستغرق بعض الوقت.