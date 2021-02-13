كانجانا: أنا أفضل ممثلة في العالم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: غرّدت نجمة السينما الهندية كانجانا رانوت على “تويتر” قائلة: إنها أفضل من ميريل ستريب الفائزة بجائزة الأوسكار ثلاث مرات.. وأكدت في تغريدة أخرى أنها أفضل في أداء أدوار الأكشن من توم كروز!

ونشرت رانوت على “إنستغرام” صوراً لفيلمين مقبلين لها، وأثنت على نفسها لقدرتها على تمثيل شخصيات متنوعة، مؤكدة أن قدراتها هذه لا تملكها أي ممثلة أخرى في هذا العالم، وتعهدت بالتراجع عن رأيها إذا تمكن أي شخص من تسمية ممثلة أفضل منها، ليس في الهند فقط، بل في أي مكان على وجه الأرض!

وتعليقاً على ذلك، غرّدت الممثلة ريشا تشادا: “كانت والدتي تقول لي دائماً إن من لا يمدحه أحد، يلجأ إلى مدح نفسه”!