فن ومشاهير

أفلام بالجملة لـ شاروخان

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتحــــــــــرد: حُددت مواعيد عرض بعض أفلام النجم الهندي شاروخان الجديدة، وسيعرض أولها في 4 مارس المقبل، وهو مزيج من الآكشن والرومانسية وتشارك في هذا الفيلم ملكة جمال العالم السابقة ونجمة “بوليوود”، بريانكا شوبرا.

يليه “باثان” في أبريل، والفيلم الحربي “العملية خوكري” في أكتوبر، و”دوم 4″ في نوفمبر، و”براهماسترا”، الذي يشارك فيه أميتاب باتشان، و”سانكي” الذي يؤدي فيه شاروخان شخصية رجل عصابات في ديسمبر.

ولم تحدد حتى الآن مواعيد عرض “الصواريخ: تأثير نامبي”، و”دون 3″، وهو حلقة جديدة في سلسلة أفلام “دون”، و”كوميديا الهجرة”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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