أفلام بالجملة لـ شاروخان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتحــــــــــرد: حُددت مواعيد عرض بعض أفلام النجم الهندي شاروخان الجديدة، وسيعرض أولها في 4 مارس المقبل، وهو مزيج من الآكشن والرومانسية وتشارك في هذا الفيلم ملكة جمال العالم السابقة ونجمة “بوليوود”، بريانكا شوبرا.

يليه “باثان” في أبريل، والفيلم الحربي “العملية خوكري” في أكتوبر، و”دوم 4″ في نوفمبر، و”براهماسترا”، الذي يشارك فيه أميتاب باتشان، و”سانكي” الذي يؤدي فيه شاروخان شخصية رجل عصابات في ديسمبر.

ولم تحدد حتى الآن مواعيد عرض “الصواريخ: تأثير نامبي”، و”دون 3″، وهو حلقة جديدة في سلسلة أفلام “دون”، و”كوميديا الهجرة”.