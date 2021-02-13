أفلام جديدة تستحق المشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: إليكم بعض الأفلام الجديدة التي تستحق المشاهدة:

“بيليه”

فيلم وثائقي عن أسطورة كرة القدم بيليه، الذي انضم الى المنتخب البرازيلي وعمره 17 عاماً، وفاز معه بكأس العالم ثلاث مرات. الفيلم يطرح أسئلة عن امتناع بيليه عن توجيه النقد علناً للنظام الدكتاتوري الذي حكم بلاده، وما إذا كان الفوز بكأس العالم عام 1970 قد عزز ذلك النظام… تبدأ “نتفليكس” عرض الفيلم في الكويت 23 فبراير الجاري.

“الأب”

تحفة سينمائية أبدعها الكاتب والمخرج الفرنسي فلوريان زيللر، والممثل فوق العادة أنتوني هوبكنز، تصور “الخرف” من وجهة نظر الشخص الذي يعانيه. يؤدي هوبكنز دور رجل في الثمانين يعيش بمفرده في شقته، يبدأ بفقدان قدراته العقلية، ويعتقد أن الأشياء حوله تتغير باستمرار.. أداؤه المذهل في المشاهد الأخيرة يجعلها تحطم القلوب.

“الموريتاني”

فيلم وصف بأنه “ضربة معلم”. يعرض قصة الموريتاني محمد ولد صلاحي، الذي قبض عليه للاشتباه في كونه مجنداً للقاعدة، ومعاناته لمدة 14 عاماً في سجن غوانتانامو، من دون توجيه تهمة إليه. يؤدي الممثل الجزائري الفرنسي طاهر رحيم دور ولد صلاحي، وتؤدي جودي فوستر دور المحامية التي تقف إلى جانبه بصلابة.