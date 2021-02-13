أغنى 6 ممثلين في العالم أحدهم يملك 45 سيارة بورش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: هم نجوم عالميون، شهيرون ويتابع أعمالهم الملايين من المشاهدين. استطاعوا، خلال سنوات عملهم الطويلة، تحقيق ثروات طائلة. واليوم نسلط الضوء على ستة منهم:

سيلفستر ستالوني

كانت سلسلة أفلام «روكي» عبارة عن مشروع مربح للغاية، حيث لعب سيلفستر ستالون دور المقاتل المستضعف الذي يمهد طريقه للفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل مرتين، وبالمثل سلسلة أخرى من الأفلام الرائجة التي أنشأها هذا الرجل هي سلسلة رامبو، والتي تتبع أثر الجندي المصاب باضطراب ما بعد الصدمة، جون رامبو، وبعد إنشاء سلسلتي أفلام أذهلت العالم بأسره، فلا عجب أن تكون هذه الأسطورة مدرجة في قائمة أغنى ممثلي هوليوود، إذ يبلغ صافي ثروته 400 مليون دولار، تشمل المشاريع الأخرى مثل شركة مشروبات لإنتاج علامة تجارية راقية للمياه المعبأة تسمى Sly Water.

جورج كلوني

هو ليس مجرد وجه وسيم يفتن المراهقات، لكن لديه مكانة عاطفية في قلوب الناس من جميع الفئات العمرية، وفقاً لزملائه في العمل، فهو مجتهد للغاية ويكرس وقته لعمله بشكل لا يصدق، صافي الثروة: 500 مليون دولار، وهو أحد الممثلين الأعلى أجراً في هوليوود، لديه كثير من الاستثمارات ذات الرأسمال الباهظ.

ميل جيبسون

هو مخرج ومنتج وممثل سينمائي مقيم في نيويورك وهو معروف بأدائه في We Were Soldiers و Braveheart. كما حصل على جائزة الأوسكار بالإضافة إلى جائزة جولدن جلوب، صافي ثروته يبلغ: 425 مليون دولار، لا عجب أنه أحد الممثلين الأعلى أجراً في صناعة السينما، وانطلقت مسيرة جيبسون المهنية وأرباحه بعد فيلمه ماد ماكس. يُصنف الممثل على أنه مبذر لأن ممتلكاته الباهظة تتضمن بعض الأشياء الغريبة منها حيازة جزيرة خاصة كاملة في المحيط الهادئ بالقرب من فيجي- ماجو.

توم كروز

الفائز بجائزة (غولدن غلوب) 3 مرات لديه ما يكفي من المال لإعالة عدة أجيال من بعدهن بعد أن أثبت قوته في العديد من الأفلام الشهيرة (سلسلة المهمة المستحيلة، حافة الغد، رجل المطر، توب غان، إلخ)، تراكمت لديه أموال، تكفيه لآخر العمر، ويبلغ صافي ثروته: 570 مليون دولار، بعد لعب دور الطيار عدة مرات، لا بد أن الممثل قد طور مهارته وشغفه بالطائرات، اليوم يمتلك طائرة غلف ستريم، واحدة من أفضل الطائرات الخاصة في العالم.

شاروخان

يعد أحد أكبر نجوم بوليوود في العالم، لكن إضافة إلى لقب (ملك بوليوود)، فهو يمتلك ما هو أكثر من الألقاب، ويقدر دخله السنوي بحوالي 45 مليون دولار. أما صافي ثروته فهو: 600 مليون دولار، وتبلغ قيمة قصره المواجه للبحر في قلب مومباي 28 مليون دولار.

جيري سينفيلد

صاحب الأعمال المسرحية الهزلية الشهيرة، لا يبدو مثل رجل أعمال ولكن تقريباً جميع مساعي جيري سينفيلد المالية كانت ناجحة نسبياً، بما في ذلك المسلسل التلفزيوني الكوميدي الذي ابتكره خلال السبعينات. ويبلغ صافي ثروته: 750 مليون دولار، وعلى ما يبدو، خلال موسمه الأخير، حصل الممثل الكوميدي على مليون دولار لكل حلقة. وشاهد نهاية حلقاته أكثر من 75 مليون شخص، ليخلقوا رقماً قياسياً عالمياً في ذلك الوقت اليوم، في سن الـ 65، ولديه العديد من المشاريع المقبلة وليست هناك مؤشرات على تقاعده القريب، يشتهر الرجل بمجموعة سياراته (حوالي 150 سيارة)، منها حوالي 45 سيارة بورش. كما قام ببناء مرآب بقيمة 1.4 مليون دولار على الساحل الشرقي لتخزين جزء من مجموعة سياراته.