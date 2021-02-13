نجوى كرم تُشعل “تويتر”: منطقي الأخلاق والتهذيب ولن أغيّر أسلوبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم تكن ليلة الخميس عادية على بعض حسابات الفانز الشهيرة للنجمة اللبنانية نجوى كرم، إذ تعرّضت هذه الحسابات، من دون سابق إنذار، لحجب من الحساب الرسمي لكرم وعلى أكثر من منصة في التواصل الاجتماعي.

وتوجّه الاتهام من متابعين لمَن يديرون إدارة حساب كرم، مع القول إنّهم يتصرّفون بشكل فردي، وهذا ما صنع حالة جدل استمرت ساعات ودخلت اليوم الثاني في ردود متبادلة بين الفانز.

وفي هذا السياق، كتبت كرم في حسابها الرسمي على “تويتر” بعد عدد كبير من التعليقات والوسوم المرتبطة بحادثة حجب الحسابات: “لم أقف قبل مرة بوجه أي شخص إلا بالمحبة، لكن لا يستخف أحد بتوجّهي، فالمنطلق هو التهذيب والأخلاق، ولا توجد أي مشكلة آخرى مع أحد”.

وتابعت في تغريدة ثانية: “إذا قمتُ بحجب أحد فسيؤدي ذلك إلى تعصّب وحملة، فهناك شيء خطأ ومزوّر، تعودنا أن نكون مهذّبين بأسلوبنا ولن نغيّر الأسلوب… نقطة على السطر”.

نفيد بالذكر أن نجوى كرم الردود على غالبية المتابعين، رافضة اتهامها بالاستهتار، وأنّها تريد الرد بشكل مهذب ومحترم من قبل الفانزات، مؤكدة أنها ليست ملك أحد، بل مُلك المحبة فقط ولا تسكت على الخطأ أبداً.