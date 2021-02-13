“مرايتك”.. هدية محمد عساف لجمهوره في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الفلسطيني ​محمد عساف ​أغنيته الجديدة بعنوان “​مرايتك​” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “مرابتك” باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، وقد صدر الفيديو المصوّر لها قبل ساعات، وبدأ يحقق رواجاً ملفتاً منذ اللحظات الأولى لصدوره.

ويقول مطلع الأغنية: “اني مثل مرايتك تضحكلـي اضحـك تفرحنـي افرحـك تكسرني اجـرحـك انـي غيـر وداعتك تخسرنـي مانصحـك شوف روحـك كون بيـه مو عليـه تشوف روحـك ترا من تعله عليـه شوكت مايعجبني الوحك واهتم بيه ماوصيك اخر فرصه راح انطيك اذا ماصرت زين وياي”.

نفيد بالذكر أن محمد عساف سيحيي حفلاً عبر حسابه الخاص على تطبيق (تيكتوك) بمناسبة عيد الحب يوم الأحد ١٤ فبراير القادم، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي، وبدأ محبوه يتشاركون وسم (#عيد_الحب_مع_عساف) تعبيراً عن انتظارهم للحفل الذي سيكون الأول له عبر هذا التطبيق.