دريد لحام: أنا لست ملاكًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكد النجم السوري القدير دريد لحام أنه يعتبر نفسه نجماً مسرحياً أكثر من سينمائياً رغم تقديمه للعديد من الأفلام السينمائية ومنها كفرون والحدود والتقرير والآباء الصغار وغيرها، مشيراً إلى أن المسرح يشده أكثر.

وحول الشائعات الكثيرة التي تحدثت عن موته ومرضه مؤخراً، أكد في لقاء خاص مع زهرة الخليج أنه لا يبدي أي اهتمام بتلك الأخبار ولا يحاول أن ينفيها أبداً، معتبراً أن مواقع التواصل الاجتماعي هي في الحقيقة “مواقع التخريب الاجتماعي”.

وأكد لحام أن الإذاعة تبقى الأقرب إلى قلبه كونها مسموعة أكثر من التلفزيون وقال: “في أميركا أجور الإذاعة أكثر من التلفزيون لأن الناس تقضي معظم وقتها في السيارات على الطرقات وهنا تكمن أهمية الإذاعة”.

وأشار لحام إلى أنه لا يفكر أبداً بتوثيق سيرة حياته ضمن عمل سينمائي أو درامي وقال: “ممكن أن أسجل سيرة حياتي في فيديو أو أونها في كتاب ولكنني لا أحبذ أن تقدم ضمن عمل تلفزيوني أو فيلم سينمائي لأن أفلام السيرة الذاتية تظهر الأشخاص أنهم ملائكة وأنا لست ملاكاً”.