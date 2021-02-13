أميركية تعتنق الإسلام بسبب مسلسل “قيامة أرطغرل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلنت سيدة أميركية تبلغ من العمر 60 عاماً، اعتناقها الإسلام، بعد مشاهدتها مسلسل “قيامة أرطغرل” وتأثّرها الشديد به، وغيّرت اسمها إلى خديجة.

وقالت في حديث لـ”وكالة الأناضول” التركية، إنّها في أحد الأيام كانت تبحث عن شيء تُشاهده على منصة نتفليكس، ولفت انتباهها مسلسل “قيامة أرطغرل”، الذي يتناول حقبة تاريخية لا تعلم عنها أي شيء، ويتحدّث عن الإسلام والسلام والعدل ونصرة المظلومين، وما شاهدته لفت انتباهها كثيراً وجعلها متعلّقة بالمسلسل.

وأضافت أنّها أحبّت شخصية أرطغرل وتورجوت وسيلكان خاتون، أكثر من غيرها في المسلسل، وأعربت عن خيبة أملها عندما علمت أنّ بامسي ألب لم يقدّم المساعدة لأرطغرل ويقف إلى جانبه. وأنّ شخصية ابن عربي كانت المفضّلة لديها.

وقالت أنّها شاهدت المسلسل 4 مرات على التوالي، وهي الآن تعيد مشاهدته للمرة الخامسة، وتتمنّى زيارة تركيا والاطلاع على المقامات والأضرحة التاريخية لشخصيات المسلسل في أقرب وقت ممكن.

منتج وكاتب العمل محمد بوزداغ علّق على خبر اعتناق السيدة الأميركية الإسلام عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “الحمد لله، خبر جميل”.