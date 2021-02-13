قضيّة بريتني سبيرز إلى المحكمة: “جميعنا مسؤولون عمّا حدث”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عادت قضيّة المغنية الأميركية بريتني سبيرز إلى المحكمة، اليوم الجمعة، مع إحراز تقدّم ضئيل في القضية المثيرة للجدل على نحو متزايد، والمتعلقة بمدّة وصاية آخرين على الشؤون الشخصية والتجارية لنجمة البوب.

وقالت قاضية محكمة لوس أنجلس العليا، بريندا بيني، إنه على والد المغنية وشركة ائتمان تم تعيينها حديثاً التعاون لوضع خطة استثمار تفيد سبيرز.

وأوضحت سبيرز العام الماضي، أنّها لم تعد تريد أن يتدخّل والدها جيمي في شؤونها، لكن القاضية مدّدت في كانون الأول، فترة وصايته حتى أيلول 2021. وتم تعيين جيمي سبيرز وصياً في عام 2008 بعد أن دخلت المغنية المستشفى للعلاج النفسي.

وجاءت جلسة اليوم، التي لم تحضرها سبيرز شخصياً، بعد بث فيلم وثائقي تلفزيوني الأسبوع الماضي، أدى إلى مزيد من التدقيق في القضية وانهيار نجمة البوب الذي تناوله الإعلام على نطاق واسع.

ونشرت مجلة “غلامور”، الاثنين، اعتذاراً قالت فيه: “نحن جميعاً مسؤولون عمّا حشدث لبريتني سبيرز، ربما لم نتسبب في سقوطها، لكننا قمنا بتمويله”.