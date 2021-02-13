شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى عن أغرب معجب: كان بيقف تحت البيت وبيقلع هدومه لما يمنعوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرغمت "كارو" الفنانة نادية الجندي على تناول مصاصة، أثناء استضافتها في برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا المذاع على قناة ON، أثناء توجيه بعض الأسئلة لها، كما طلبت منها غناء أغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوى في ظل وجود المصاصة داخل فمها.

وروت الفنانة نادية الجندى عن أغرب معجب واجهته قائلة: "كان في واحد مجنون بجد بيقف ليا تحت البيت وبيقول عاوز أشوفها ولما الناس تمنعه بيقلع هدومه في الشارع لغاية لما جابوله البوليس".

نادية الجندي



استعراض نادية الجندي



نادية الجندى وكارو



الفنانة نادية الجندي



نادية الجندي من الدوبلكس



نادية الجندي وابلة فاهيتا



نادية الجندي وكارو

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندى الدرامية مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان وشاركها في البطولة كل من: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.