شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي: جبروتى فى الأفلام وبحب دلع "نونة" ومحدش يقدر يعمل قصة حياتى غيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندي، الجبروت بتاعى بيظهر في الأفلام بس واسم الدلع اللى بحبه هو "نونة"، وأنا مواليد 24 مارس والعمر بالنسبة ليا مجرد رقم بس في الورق، وعن مقاس جزمتها قالت: مقاس جزمتى 40 ومش بحب أستلف ولا أسلف جزم. وأضافت نادية الجندي، خلال لقائها مع كارو في برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا: مفيش حد يقدر يعمل قصة حياتى غير وده ثقة بالنفس مش غرور، عن أكثر أغنية مهرجانات تحبها قالت، بحب أغنية "بنت الجيران" وحتى كنت بسمعها وأنا في باريس الأجانب بيغنوها.



نادية الجندي



استعراض نادية الجندي



نادية الجندى وكارو



الفنانة نادية الجندي



نادية الجندي من الدوبلكس



نادية الجندي وابلة فاهيتا



نادية الجندي وكارو

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندى الدرامية مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان وشاركها في البطولة كلا من: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف، أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.