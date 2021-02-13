شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى بعد رحلته فى الأقصر وأسوان: "اللي ماراحش.. فايته كتير".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم أشرف على الباقى، جمهوره زيارة الأقصر وأسوان، بعد رحلته الأخيرة حيث زار العديد من المعالم السياحية، مثل معبد الكرنك وأدفو وفيلة والقرية النوبية، وعلق قائلاً:" اللي ماراحش الأقصر وأسوان فايته كتير يا جماعة".

وظهر النجم أشرف عبد الباقى، عبر حسابه بموقع انستجرام فى فيديو خلال زيارته العديد من المعالم بالأقصر وأسوان، والتى ضمت معبد الكرنك وأدفو وفيلة والقرية النوبية وجزيرة هيصة.





وقال من خلال الفيديو:"أهل الصعيد أجمل ناس .. بجد يا جماعة حاجة مش عادية، أي حد موجود هيبقى فخور ومبسوط، وبرضة نساعد أهالينا عشان السياحة واقفة عشان كورونا، نساعد أهاليا لحد ما الدنيا تعدى على خير".

وتُعرض مسرحية "اللوكاندة" لأشرف عبد الباقى الجمعة المقبلة على قناة dmc ومنصة WATCH iT، إنتاج شركة سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي.

"اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما أحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غني وكريم، وبينهما ابن أخيهم الثالث الذي ورث غرفة في اللوكاندة، وفي هذا الإطار تتعرض الأسرة لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.