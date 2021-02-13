شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الأمريكية اليزا ليبيك: دويتو مع مطرب مصرى شهير يخرج للنور خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة الأمريكية اليزا ليبيك، إن غنائها باللغة العربية لم يكن بالامر السهل فهناك عددا من الحروف العربية لاتتناغم مع اللغة الإنجليزية، مشيرة أنها تعلم الكثير من الكلمات العربية، معلنة عن دويتو غنائى يجمعها مع مطرب مصرى شهير وسيخرج للنور في خلال شهر، وتابعت أنها منذ عام 2016 جاءت إلى مصر كثيرا وتعلقت بها بشكل كبير، وتود أن تحصل على الإقامة في مصر.

وأضافت خلال لقائها في برنامج مساء dmc الذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان: اشعر في مصر أننى في بيتى وأشعر بنفسى هنا وروح مصر عظيمة، مؤكدة على أنها تعشق كثيرا الطعام المصرى فهى تحب البطاطس والطعمية واللحم المشوى والفراخ، وحين تسافر أمريكا تطلب أن تأكل الطعام المصرى.

وتابعت ليبيك: تعلقت كثيرا بالأقصر وأعشق وادى الملوك، مشيرة أن ردود الأفعال على البومها الذى اطلقته كانت إيجابية إلى حد كبير، والذى حمل طابع المزج بين الشرق والغرب.

وقامت المطربة الأمريكية خلال الحلقة بغناء عدد من الأغانى باللغة الإنجليزية وكذلك العربية.