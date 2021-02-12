تعليق جديد من حلا شيحة على زواجها من معز مسعود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة بعقد قرانها على الداعية والمنتج معز مسعود، مستعينة بآية قرآنية من سورة الروم.

ونشرت حلا شيحة عبر خاصية "ستوري أنستقرام" الآية الكريمة التي تتحدث عن الزواج: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، وأرفقتها بعبارة "جمعة مباركة".



واحتفلت حلا شيحة بعقد قرانها على معز مسعود، الإثنين الماضي، في حفل عائلي محدود.

كما نشرت قبل أيام صورة من حفل عقد القران قائلة: "لحظة خاصة جدا لنا"، وصورة ثانية أرفقتها بتعليق: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

مَن هو معز مسعود؟





ولد معز مسعود في 27 فبراير 1978، وتخرج في الجامعة الأمريكية، وفي عام 2000 بدأ دراسة العلوم الشرعية الإسلامية على أيدي كبار العلماء، الأمر الذي أهله لتقديم الدروس الدينية حول العالم باللغتين العربية والإنجليزية.

أسلوب معز مسعود الشيق دفعه لتقديم برامج تليفزيونية يخاطب من خلالها الشباب حول أمور الدين، وفي عام 2007 قدم برنامجا بعنوان "الطريق الصحيح" وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا وحصد شهرة واسعة.

الغريب أن شهرة معز مسعود وأخباره كباحث إسلامي وداعية تراجعت كثيرا، وتقدمت عليها أخباره الشخصية، لاسيما بعد زواجه المتكرر من الوسط الفني.

نساء في حياة معز مسعود





تزوج معز مسعود أول مرة عام 2003 من فتاة تدعى "سارة" وهي حاصلة على لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية، وبعد عدة سنوات حدث الانفصال.

وفي 2017 تزوج مرشدة سياحية اسمها "بسنت نور الدين" وهي مشهورة بنشر مقاطع فيديو حول معالم مصر السياحية، والغريب أن الزواج تم بعد قصة حب كبيرة، ورغم ذلك حدث الانفصال بعد مرور 180 يوما فقط.

أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة المصرية الشهيرة شيري عادل، والتي تعمل في مجال التمثيل منذ الطفولة، وفجأة وبدون أي مقدمات تم الانفصال بعد عام واحد.

في نهاية 2020 دخل معز مسعود قصة حب جديدة مع الفنانة حلا شيحة وفي 8 فبراير 2021 تم الزواج.