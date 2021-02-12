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موجز ”الخليج 365” للسيارات.. "جراند تورر" والأعلى مبيعا للمكشوفة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

 تطرح ماركة مرسيدس الألمانية نسخة "واجون" من طرازها المتميز E-CLASS إلى جانب النسخة السيدان المطروحة منه، وذلك لعام 2021 الجاري.

 تتوفر، خلال عام 2021 الجاري بالسوق العالمية، مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة "جراند تورر"، تجمع بين القوة والرحابة الداخلية.

 منذ بداية القرن الحالي، شهدت سوق السيارات على مستوى العالم طرح مجموعة متميزة من الموديلات التي جمعت بين القوة والفخامة.

 كان للسيارات الكونفيرتابل ذات "السقف المكشوف"، مكانة خاصة في عالم السيارات على مدار التاريخ، لما ترمز له من أناقة.

 ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، تطرح ماركة إنفينيتي اليابانية نسخة جديدة لعام 2021، من طراز QX80، تنافس بها بي إم دبليو X7.

 ضمن فئات سيدان الفخمة، تطرح ماركة ألفا روميو الإيطالية نسخة جديدة لعام 2021، من طراز Giulia، بقدرات استثنائية.

 ضمن فئات سيدان عالية الأداء، تطرح ماركة مرسيدس الألمانية نسخة جديدة لعام 2021 من طراز CLA-class، بقدرات متميزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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