الإمارات تناقش خطة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقشت الإمارات آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المقبلة.

وعقدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات اجتماعها الأول للعام 2021 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد".

واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.

وخلال الاجتماع استعرض سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد آخر مستجدات التقدم المحرز وجهود وزارتي العدل والاقتصاد في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب وكالة أنباء الإمارات.



كما استعرضت آمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أبرز ما تم إنجازه في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملف التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" خلال الفترة الماضية.

وتضمن أبرز ما تم إنجازه في إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد.

كما تضمن ما تم استعراضه بالاجتماع، إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

وأشارت فكري، إلى خطة الوزارة لتطبيق هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع المجالس التنفيذية لمختلف إمارات الدولة وإعادة هيكلة اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لاسيما استحداث لجنة فرعية جديدة معنية بتسجيل الشركات في دولة الإمارات وذلك بهدف تعزيز فعالية جميع اللجان وأدائها بالشكل المطلوب.

حضر الاجتماع عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

كما حضر الاجتماع، عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وأحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة وطلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

وشارك في الاجتماع، عبدالناصر جمال الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وآمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.