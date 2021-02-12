شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة حميد الشاعرى تكشف سبب غنائها باللغة الإنجليزية.. وتؤكد: بتمنى أغنى عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت نبيلة حميد الشاعرى عن سبب تحدثها باللهجة الفلسطينية، قائلة إن والدتها فلسطينية وبحكم الجلوس معها كثيرا في دبى، فإنها تتحدث باللهجة الفلسطينية، بالإضافة إلى أنها تجيد تحدث اللهجة المصرية، مضيفة أن سبب إطلاق أغنيتها باللغة الإنجليزية أنها تكتب باللغة الإنجليزية والأغنية من كتابتها، وألحان وتوزيع والدها حميد الشاعرى وإخراج شقيقها نوح الشاعرى ومن تصوير نجل عمها على الشاعرى.

وتابعت نبيلة حميد الشاعرى:"أعشق الأغانى العربية وأريد أن اغنى باللغة العربية وإنها لن تردد مطلقا اذا وجدت كلمات تناسب صوتها وادائها.

وأضافت نبيلة حميد الشاعرى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء DMC والذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان، أن والدها دائما ينصحها بالكثير من النصائح وخاصة أن تفتخر بأصولها العربية وتهتم كثيرا بالأشياء التي تحافظ على صوتها.