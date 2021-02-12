شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الموسيقى الأمريكى تمبرليك يعتذر علنا لـ"سبيرز" و"جاكسون" ويؤكد "أعلم أنى خذلتهما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نجم موسيقى البوب الأمريكى جاستن تمبرليك، اليوم الجمعة، اعتذارا علنيا لصديقته السابقة مغنية البوب الأمريكية بريتنى سبيرز والمغنية جانيت جاكسون، قائلا إنه خذلهما فى وقت سابق.

وتحدث تمبرليك على حسابه فى تطبيق انستجرام بعد أن وجهت إليه هذا الأسبوع انتقادات فى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى حول مقابلات أجريت معه قبل نحو 20 عاما حول علاقته الحميمية مع سبيرز عندما كان الاثنان فى ذروة مسيرتهما الفنية.

يأتى ذلك بعد بث فيلم وثائقى تلفزيونى يروى حكاية صعود سبيرز ثم أفول نجمها، حيث تضمن الفيلم مدى ما تعرضت له نجمة البوب فى وسائل الإعلام من تلطيخ لسمعتها عند انفصالها عن تمبرليك عام 2002.

كما تعرض تمبرليك لاتهامات على مدى سنوات بعدم تحمله المسؤولية الكافية عن موقف محرج مع جانيت جاكسون وقع أثناء عرض مشترك بين الشوطين فى المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) عام 2004.

وكان تمبرليك وجاكسون قد أضافا مصطلح (وواردروب مالفانكشن) أو "خلل فى الملابس" للقاموس الأمريكى بعد الحفل، عندما خلع تمبرليك جزءا من بذلة جاكسون خلال العرض مما أدى لكشف صدرها على المسرح.

وكتب تمبرليك (40 عاما) على انستجرام "أريد أن أعتذر تحديدا لكل من بريتنى سبيرز وجانيت جاكسون، لأننى مهتم بهاتين السيدتين وأحترمهما وأعلم أننى خذلتهما".

وقال "أدرك أننى قصرت فى هذه اللحظات ولحظات أخرى كثيرة واستفدت من نظام يتغاضى عن العنصرية وكراهية النساء".، ولم يصدر رد فورى من ممثلين عن جاكسون وسبيرز على طلبات للتعليق اليوم الجمعة.