شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تخضع لجلسة تصوير جديدة بملابس محتشمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة شاركت بها متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وارتدت من خلالها بنطلون أسود وبلوزة بأكمام طويلة، ولفتت الأنظار خلالها.









وانتهت مؤخرًا النجمة رانيا يوسف من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل اللعبة ليفل الوحش، والمسلسل أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.