محمد الشرنوبي يغني لزوجته في حفل مسرح الزمالك (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، مع جمهوره بعيد الحب، مساء اليوم الجمعة، في حفل غنائي يرفع شعار كامل العدد على مسرح الزمالك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الشرنوبي الحفل بأغنيته "حتة من الخيال"، وقدّم مجموعة من أبرز أغانيه والتي منها: "عادي وبراحتك، مفيش داعي، صبح الصباح، النفسية، قلبي ارتاح، خلاني بعدت، زي الفصول الأربعة، بقوي قلبي، البنت اللي بتحلم بيها".

كما قدّم لجمهوره أغنيات لفنانين آخرين ومنها "كل القصايد" للنجم اللبناني مروان خوري، وطلب الشرنوبي من زوجته راندا رياض الصعود على خشبة المسرح، وغنى لها وهو يحتضنها، وسط تفاعل الجمهور.

ومن جانب آخر؛ يشارك محمد الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" المعروض حاليا على قناة ON E، بمشاركة: مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نرمين الفقي، نجلاء بدر، هيدي كرم، إدوارد، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر.