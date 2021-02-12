"تعبانة ومحتاجة دعواتكم".. ياسمين سعيد تمر بأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الإعلامية ياسمين سعيد، سبب غيابها عن حلقة اليوم من برنامجها "الجمعة في مصر" الذي يُذاع عبر قناة "MBC مصر".

وكتبت سعيد عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "شكرا لكل حد سأل واهتم على عدم ظهوري في حلقة (الجمعة في مصر)، وبعتذر إني مش قادرة أرد على رسايل أو تليفونات، والسبب هو ظروف صحية استدعت وجودي في المستشفى لعدة أيام".

تابعت: "أنا خرجت والحمد لله لكن لسه تعبانة، الحقيقة محتاجة دعواتكم وربنا يقدرني على الرجوع للبرنامج الجمعة الجاية".

وعانت ياسمين سعيد، نهاية ديسمبر الماضي، من فيروس كورونا، وبعد مرور 14 يوما على إصابتها به؛ أعلنت عن تعافيها وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام" مطلع يناير الماضي: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. بعد أسبوعين من العزل والعلاج الحمد لله فيروس كورونا سلبي".

أضافت مذيعة MBC: "أنا عملت المسحة في خدمة سحب العينة من العربية في فرع الجامعة الأمريكية، والحقيقة لازم أشكر كل الأطباء والعاملين على الاحترام والذوق والسرعة في سحب العينة وظهور النتيجة، بجد منتهى الدقة والاحترافية والتعاون، ربنا يحفظكم ويحميكم".