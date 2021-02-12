آخرها صافيناز وصالح جمعة.. أزمات نجوم الفن ولاعبي الكرة عرض مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فوجئ الجميع بنشر الراقصة الأرمينية صافيناز، صورا لرسائل لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق صالح جمعة، التي أرسلها لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وأظهرت الصور التي نشرتها صافيناز، أن اللاعب وضع لها عددا من القلوب على صورها، التي تشاركها عبر الموقع، وبالرغم أن فعل "جمعة" شائع، إلا أن الراقصة الشهيرة علّقت معربة عن استغرابها قائلة: "إيه ده؟".

عقب ذلك؛ خرجت صافيناز في تصريحات لها، قائلةً إن معاكسة صالح جمعة لها وصلت إلى خطيبيها، لذا حرصت على أن يعرف الجمهور حقيقة ذلك، متابعة: "قررت فضح الأمر أمام الجميع لأني أخاف على سمعتي".

أزمة صافيناز وصالح جمعة تجدد بدورها الحديث عن أزمات نجوم الفن ولاعبي الكرة، ومن بين تلك الأزمات الشهيرة السابقة:-

أحمد فهمي وشيكابالا

أزمة الفنان أحمد فهمي وقائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بدأت حينما هاجم الأول الثاني بسبب محاولات الأخير استفزاز جمهور النادي الأهلي الذي ينتمي له الفنان، عقب فوز الزمالك بكأس السوبر المحلي في فبراير 2020.

وكتب فهمي آنذاك عبر حسابه على موقع "تويتر": "أحترم نادي الزمالك طبعا، وأحترم رموزهم ومعظمهم أصدقائي كابتن حسن شحاتة وحازم إمام وكتير غيرهم، لكن تحاول تستخف بجمهور الأهلي عشان تأخذ بنط، لا تعالى أنا أقولك رغم أنك حبيبي، ما تضحكش على جماهير الأبيض المحترمة والكبيرة لأنك زيك زي كهربا كان نفسك تبقى في الأهلي، بس الفرق الوحيد أن كهربا كان مرحب بيه، بنفسي اتوسط لك وقت مجلس مهندس محمود طاهر عن طريق الدكتور هشام العامري عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت ده بناء على رغبتك وطلبي قوبل بالضحك مش بس بالرفض، مع العلم أنك مضيت مرة زمان أوي قبل الواقعة دي؟ تفتكروا حسام عاشور ممكن يعمل كده؟ تفتكروا عماد متعب اللي كان بيتشتم بأمه وبيته وبيتعمل عليه دخلات عمره عمل كده؟ تفتكروا حازم إمام ممكن يعمل كده؟ ممنوع اللي حصل امبارح ده تحت أي ظرف لا تجاه جمهور الأهلي الكبير ولا جمهور الزمالك الكبير"، وذلك قبل أن يتراجع ويحذف ما كتبه.

وعقب ذلك، قال فهمي خلال لقاء له عبر قناة "الأهلي": "أنا تضايقت من شيكابالا بسبب اللي حصل في ماتش السوبر بالإمارات، مع إن بيني وبين شيكا عيش وملح وهو بني آدم محترم، وكتبت بوست عدواني كتير، بس من غير قلة أدب، لحد ما مصطفى سيف العماري عضو الزمالك السابق كلمني قالي: يا فهمي أنتوا أصحاب.. قولتله: بص هو عمل إيه مع جمهور الأهلي، قالي: يبقى تكلمه في التليفون، فلما أدركت إني عملت حاجة غلط مسحت البوست.. أنا بعتذر لشيكابالا من هنا.. ومفيش مشاكل بينا".

ودافع فهمي عن شيكابالا بعد تعرضه للتنمر، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة مرسومة لشيكا، معلقًا: "طول عمري أهلاوي متعصب.. شجع براحتك.. حفل براحتك.. هاجم براحتك.. لكني ضد التنمر والعنصرية والخوض فى الأعراض.. شيكا غلط في ماتش السوبر وأنا أول واحد رديت عليه بس مش ده الرد.. متضامن مع شيكا".

وبعدما هدأت الأزمة، عاد الخلاف من جديد للاشتعال في أكتوبر الماضي، بعدما التقيا في حفل زفاف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق شريف منير حسن، بعد أشهر من هجوم فهمي على شيكا بسبب محاولات الأخير استفزاز جمهور النادي الأهلي الذي ينتمي له الفنان، عقب فوز الزمالك بكأس السوبر المحلي في فبراير الماضي.

أحمد فهمي فور ذهابه لحفل الزفاف بصحبة زوجته الفنانة هنا الزاهد، عرف بوجود شيكابالا، ونصحه صديق بأن يذهب لإلقاء التحية عليه، حتى ينتهي الخلاف بينهما، وبالفعل توجه فهمي لشيكابالا وألقى عليه التحية، واحتضنه ودار بينهما حديثًا انتهى بسب الأخير لجماهير النادي الأهلي، الأمر الذي أغضب فهمي، حسب رواية مدير أعمال الأخير أحمد درويش، في فيديو نشره آنذاك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وحاول فهمي أن يمتص غضب شيكابالا، وتحدث معه موضحا أن جماهير الأهلي تخصه، ولا يصح أن يسبهم بألفاظ غير لائقة، إلا أن الأخير عاد لتكرار نفس الألفاظ الأمر الذي دفع فهمي للرد عليه بنفس طريقته، وتدخل عدد من حضور الحفل، لإبعاد الطرفين حتى لا يتطور الأمر بينهما لأكثر من ذلك.

وحسب رواية أحمد فهمي نفسه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"؛ قال إنه حاول في البداية تهدئة شيكابالا، حينما هاجمه خلال حفل الزفاف، مضيفا: "أنا حاولت أهديه جدا في البداية وده واضح من الفيديو المتداول، وقولتله: يا ابني ما أنت شتمت ناس تخصني، قالي: نعم يا أخويا! مين بقى الناس اللي تخصك! جمهور الأهلي! طيب كذا الأهلي.. كذا جمهور الأهلي.. وكذا أي حد بيشجع الأهلي، وقسما بالله ما غيّرت حرف، قولتله أنت بتقولي أنا كده يا شيكا؟ قام قايلي نفس الشتيمة المركبة دي.. وطبعا بعد ما قالي الكلام ده مشوفتش قدامي، أنا شتمته بشخصه وقسما بالله ما جيت ناحية نادي الزمالك ولا جمهوره والناس الحاضرة تشهد ومنهم حازم إمام وأمير مرتضى منصور، أنا رديت نفس الشتيمة في وشه، وقولتله كل الحاجات اللي هو بيحبها في وشه وبعدها الناس حاشت بينا.. أنا في الآخر يا جماعة كابو، والأهلي أهم حاجة بالنسبالي في الدنيا".

وامتد الصراع بينهما إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب فهمي عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. قدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

إبراهيم سعيد ورانيا يوسف

وفي عام 2015، وخلال حلوله ضيفا على برنامج "ليلة سمر" على قناة "MBC مصر"، لم يستطع لاعب كرة القدم المعتزل إبراهيم سعيد تمالك نفسه أمام تصريحات الفنانة رانيا يوسف التي اتهمت فيها رجال مصر بعدم الاعتناء بنظافتهم على عكس الرجال في لبنان.

وخاطب إبراهيم سعيد، رانيا يوسف، قائلا: "هو إنتي بتستحمي أصلا.. عيب أوي.. ده إهانة للمصريين.. إحنا أكبر بكتير من اللي بتقوله".

وعقب ذلك، ردت عليه رانيا عبر برنامج "شيخ الحارة" مع الاعلامية بسمة وهبة قائلة: “أنا بستحمى يا إبراهيم.. أنا ماهنتش الرجالة المصريين.. أنا كنت متجوزة راجل مصري وقتها.. ليه الناس بتتعامل بسوء النية.. يمكن بعض النوعيات اللي بشوفها.. ماقصدتش المعني الوحش.. لكن أقصد مش بيهتم بنفسه زي الأول يحلق دقته، وينضف سنانه".

وخرج إبراهيم سعيد في نفس البرنامج، مايو 2019، ليؤكد أنه غير نادم على ما قاله عن رانيا يوسف، ولن يعتذر عنه إلا إذا اعتذرت عما قالته في حق كل رجل مصري.

وعقب ذلك، نشرت رانيا يوسف صورا لها ترتدي فيها فستانا قصيرا أحمر اللون عبر "تويتر"، وعلّقت عليها قائلة: "أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب والضحك"، ليفاجئ إبراهيم سعيد الجميع بتعليقه على الصورة بـ"كومنت صامت"، لترد عليه رانيا قائلة: "بلوك"، ليمازحها إبراهيم قائلا: "بهزر والله وبعاكس في نفس ذات الوقت.. الجمال حلو برضه، وبحب الثقة في النفس"، لتقوم رانيا بتفيذ تهديدها بـ"البلوك"، ما دفعه لنشر فيديو يعبر فيه عن صدمته مما حدث.

داليا البحيري وأبو تريكة

وفي مطلع العام 2017، هاجمت الفنانة داليا البحيري نجم النادي الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة، وقالت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أبو تريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان! خلقته بتقول إرهابي".

واعترض آنذاك عدد من الفنانين والإعلاميين على موقف داليا البحيري، فقالت الإعلامية دعاء فاروق: "معروفة كان يفجر القنبلة قبل الماتش ما يخلص بدقيقة ويجيب جون"، لترد داليا قائلة: "والله لو بيجيب مليون جون يغوروا، أبو الكورة أصلا".

وقال المنتج طارق الجنايني: "ليه بس الظلم ده؟"، لترد عليه داليا قائلة "بكرهه لله في لله كده من زمان.. وشه كله لؤم فلاحين.. ونظراته مش مريحة خالص".

أما آيتن عامر فعلّقت: "أنتِ بتتريقي ولا ده بجد؟ بصي لو بجد اوعي تصدقي أي حاجة بتتقال عن حد اليومين دول حتى لو كانت حاجة إيجابية"، وردت عليها داليا قائلة: "مبحبوش يا آيتن"، وهو ما جعل الأخيرة ترد قائلة: "أنا بحبه جدا الصراحة".

هذه المرة رفض الطرف الآخر "أبو تريكة" أن يخوض "الخناقة"، ولكن جمهوره فعلها بدلا منها، وتعرضت داليا البحيري لهجوم شديد، ومن بين الرافضين لما كتبته البحيري، زوجها رجل الأعمال حسن سامي، والذي كتب عبر "فيسبوك": "مش بحب أبو تريكة ودمه تقيل على قلبي بس قطع لسان اللي يقول عليه إرهابي".

موجة الهجوم بسبب أبو تريكة، دفعت داليا البحيري لتقديم اعتذارا رسميا لنجم منتخب مصر السابق، وقالت في بيان لها: "في البداية أحب أن أقدم اعتذاري الشخصي إلى اللاعب محمد أبو تريكة وإلى جمهوره وعاشقيه من غالبية الشعب المصري عن أي فهم خاطئ أو إساءة تبدو أنها قد بدرت مني".

وأضافت: "التدوينة التي نُشرت على حسابي الخاص- أكرر حسابي الخاص حيث إنني لا أمتلك صفحة عامة على فيسبوك- لا تخرج عن كونها مكايدة ودعابة لبعض أفراد عائلتي وأصدقائي من محبي اللاعب محمد أبو تريكة وليس من أجل التجريح أو الإساءة، ولست معتادة على الإساءة إلى الأشخاص حتى وإن تمت الإساءة بي، ومن المؤكد أني لست بالغباء حتي أسيء عن قصد إلى شخص بحجم اللاعب محمد أبو تريكة، وأتمنى على الذين لم يتوانوا في الإساءة لي كامرأة وفنانة وزوجة وأم أن يراجعوا أنفسهم وضمائرهم، لأني على يقين بأن شخصا بأخلاق اللاعب محمد أبو تريكة لا يقبل مثل هذه الطريقة في الدفاع عنه".

رامز جلال وعماد متعب

في الموسم الأول له عام 2004/2005، حصل مهاجم الأهلي الشاب آنذاك عماد متعب، على لقب هداف الدوري الممتاز برصيد 15 هدف، ليصبح أصغر لاعب يحصل على هذا اللقب في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته.

بداية عماد متعب القوية آنذاك لم تستمر طويلا، وفي عام 2007، لم يسجل القناص سوى هدف في 34 مباراة متتالية سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر على المستويين المحلي والإفريقي، وارتبطت الأقاويل في هذه الفترة أن ذلك بسبب فقدان اللاعب للتركيز بسبب السهرات والاحتفالات التي يقضي معظم أوقاته فيها مع نجوم الفن، وبالتحديد رامز جلال ومحمد عطية، بالإضافة لشائعة ارتباطه وقتها بالفنانة حلا شيحة، ما دفع جماهير الأهلي لحمل لافتة كبيرة في أحد المباريات مكتوب عليها: "متعب يا بن الحلال.. ابعد عن رامز جلال".

وعقب ذلك، واجهت الإعلامية هالة سرحان، الفنان رامز جلال بما يتردد آنذاك خلال استضافته له عبر شاشة "روتانا سينما"، قائلة: "فسدت أخلاق حمادة هلال في فيلم (عيال حبيبة) زي ما فسدت أخلاق عماد متعب.. تهمة حقيقة دي؟"، ليقابل ذلك بالضحك قائلا: "دمرت عماد متعب خالص.. الراجل بيجيب أجوال كل يوم يبقى دمرته إزاي؟".

وغيرها من الأزمات التي جمعت بين نجوم الفن والرياضة في مصر.