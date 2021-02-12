سيد رجب يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان سيد رجب عن تعافيه من فيروس كورونا، بعد إصابته به مؤخرا، نافيا ما يتردد من شائعات عن تواجده داخل المستشفى وتدهور حالته الصحية.

ونشر "رجب" فيديو له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "أنا الحمد لله بخير والله.. اطمنوا جدًا، والحمد لله أنا قومت بالسلامة".

وتابع: "الفيروس أعراضه كانت خفيفة واستحملته أنا وابني وابنتي، وعدينا منه الحمد لله، وعملنا تحليل وأنا طلعت سلبي، وابني نتيجته هتطلع النهاردة".

وأضاف: "بشكر ربنا أن طلعني بخير من المرض.. أنا بخير وهبدأ شغل قريب".

يذكر أن، سيد رجب، كان قد أصيب بفيروس كورونا، قبل أسابيع وطبق العزل المنزلي بالبروتوكول العلاجي وتوقف عن تصوير مسلسله الجديد عند معرفته بنتيجة التحليل التي ظهرت إيجابية.