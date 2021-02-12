طرح أغنية "كنت غلطة" لهيثم شاكر وهيثم نبيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح المطرب هيثم شاكر، أحدث أعماله الغنائية "كنت غلطة" والذي يشاركه الغناء فيها الفنان هيثم نبيل، وذلك عبر قناته على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات "كنت غلطة" لهيثم شاكر وهيثم نبيل: "اتكتبلى بداية أجمل من اللي وياك عشتها، ياللي عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها، عوضتني الدنيا بعدك، ياللي بعدك كان بدايتي، حتى أحلامي اللي ضايعة معاك خلاص رتبتها، بعترفلك كنت غلطة وحكايتنا خلاص ناسيهم، مش هكمل عمري بندم لا هكمل ناس شاريهم، جاي بتندم على اللي كان لك، كان معاك بإيديك خسرته، مش هخون أنا يوم عيون بقوا دنيتي وبخاف عليهم، فوقت منك رغم إنك كنت حلم قديم ونولته، مش هصدق قلب غير لوكنت يوم فعلا عاشرته، شوف مفارقك بس قلبك عمري يوم ما بقول خسرته، ياه.. ياه على الأيام، كنت شمس ونورها بقى مطفي الحياة كسراك، ياه انتهينا خلاص، لو هقارنك باللي بعدك جنبه ولا تسوى، أنت آخر حد ممكن قلبي لحظة يحن ليه، روح خلاص ماتقولش ذكرى أنا قلبى لاللي حافظ عليه، اتفارقت وغيري سابك.. منتهى العدل اكتئابك، أنت شوفت معايا عمر جديد أكيد هو اللي جابك".

"كنت غلطة" من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.