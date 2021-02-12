كارول سماحة تُبهر جمهور الأوبرا المصرية في ليلة افتتاح حفلات عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ليلة فنية ساهرة في دار الأوبرا المصرية، أقيمت مساء أمس الخميس، وسادتها كلمات الأغنيات الرومانسية التي تغنّت بها النجمة اللبنانية كارول سماحة، احتفالاً بعيد الحب الذي يحلّ في الرابع عشر من شباط (فبراير) من كل عام.

جمهور كارول سماحة استقبلها بحفاوة بالغة، فأطربتهم بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، فكان لافتًا تفاعل الساهرين معها، خاصةً أن هذا الحفل يعتبر بمثابة عودة لها إلى السهرات الغنائية بعد انقطاع دام لعدّة أشهر منذ انشار فيروس كورونا.

تألقت كارول سماحة خلال السهر بفستان أنيق جدًا من اللون البرونزي، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة، وسرعان ما تحوّلت إطلالتها في الحفل إلى حديث السوشيل ميديا.

ونشرت كارول سماحة عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا من الحفل معلقةً بقولها: “سعيدة وفخورة بإفتتاح أولى حفلات عيد الحب في دار الأوبرا المصرية أمس أوركسترا بقيادة المايسترو : محمد الموجي“.

وجاء هذا الحفل، في إطار سلسلة من الحفلات التي نظمتها دار الأوبرا بالتعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي للاحتفال بعيد الحب طيلة أيام شهر شباط.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة، طرحت منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان “كريسماس كارول”، متضمناً تسع أغنيات هي: “من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وأنت حبيبى، بآخر الشارع، ياسوع جاي، ملك السلام”.