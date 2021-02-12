شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر وهيثم نبيل يطرحان أغنية "كنت غلطة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح كل من المطرب هيثم شاكر وهيثم نبيل أغنية على طريقة الدويتو، تحمل اسم "كنت غلطة" من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.

وتقول كلمات الأغنية: "اتكتبلى بداية أجمل من اللي وياك عشتها، ياللي عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها، عوضتني الدنيا بعدك، ياللي بعدك كان بدايتي، حتى أحلامي اللي ضايعة معاك خلاص رتبتها، بعترفلك كنت غلطة وحكايتنا خلاص ناسيهم، مش هكمل عمري بندم لا هكمل ناس شاريهم، جاي بتندم على اللي كان لك، كان معاك بإيديك خسرته، مش هخون أنا يوم عيون بقوا دنيتي وبخاف عليهم، فوقت منك، رغم إنك كنت حلم قديم ونولته، مش هصدق قلب غير لوكنت يوم فعلا عاشرته، شوف مفارقك بس قلبك عمري يوم ما بقول خسرته، ياه.. ياه على الأيام، كنت شمس ونورها بقى مطفي الحياة كسراك، ياه انتهينا خلاص، لو هقارنك باللي بعدك جنبه ولا تسوى، أنت آخر حد ممكن قلبي لحظة يحن ليه، روح خلاص ماتقولش ذكرى أنا قلبى لاللي حافظ عليه، اتفارقت وغيري سابك.. منتهى العدل اكتئابك، أنت شوفت معايا عمر جديد أكيد هو اللي جابك".

وأعلن هيثم شاكر تعافيه من فيروس كورونا بعد فترة تعب استمرت أكثر من أسبوعين، حيث علق على "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله بعد 16 يوما من العزل المسحة الأخيرة (سلبية) آسف أنى ماقدرتش أرد على كل اللى حاول يطمن عليا برسالة أوباتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفى كل مريض".

وجدير بالذكر أن هيثم نبيل قام بتلحين أغانى مسلسل "لؤلؤ" الذى يعرض حاليًا، وحققت الأغانى نجاحًا كبيرًا.