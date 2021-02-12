شكرا لقرائتكم خبر عن "حلوة الدنيا سكر" و"فى يوم وليلة" آخر مسلسلات الـ off session قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الإنتاج الدرامى نشاطاً مكثفاً على مدار العام وذلك بعدما أصبح عرض المسلسلات لا يقتصر على شهر رمضان فقط، وانما أصبح هنا مواسم على مدار العام وهذا يحدث على مدار السنوات الماضية، ولكن مع كل عام يزداد الإنتاج خارج الشهر الكريم، وتستمر القنوات الفضائية في عرض الأعمال الدرامية الجديدة طوال العام حتى حلول شهر رمضان.

ومع تبقى أقل من شهرين على حلول شهر رمضان، وانطلاق الموسم الدرامى المعتاد، تواصل القنوات الفضائية عرض الأعمال الجديدة بشكل متتالى، وخلال الفترة المقبلة التي تسبق الشهر الكريم تستقبل الفضائيات عددا من الأعمال الجديدة التي تملاً شاشتها طوال الشهرين المقبلين، وتعد هذه المسلسلات هي آخر أعمال الأوف سيزون قبل بدء موسم الدراما الرمضانى.

وينطلق عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، على قناة dmc بدءا من غد السبت، حيث يقدم العمل في 40 حلقة معتمداً على الحكايات المتصلة المنفصلة خلال 8 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات ليعرض على مدار الفترة المقبلة حتى حلول شهر رمضان.

مسلسل "حوة الدنيا سكر" يضم حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان و"قولى لأحمد" بمشاركة عمر الشناوى، و"لو كنت يوم انساك" مع أحمد حاتم وأخيراً "أمانى وتهانى".

"حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، وتأليف 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى

كما ينطلق عرض مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، على قناة ON يوم 20 فبراير الجارى، حيث يعرض في 35 حلقة على مدار الفترة المقبلة وحتى حلول شهر رمضان، والعمل بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.

فيما تعرض قناة CBC خلال الفترة المقبلة مسلسل "شديد الخطورة" بعد انتهاء "في بيتنا روبوت" مباشرة، حيث يسجل ظهور العمل للمرة الأولى على شاشات الفضائيات بعد عرضه حصرياً العام الماضى على منصة watch it الرقمية، والعمل تدور أحداثه في 7 حلقات وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

وتستقبل القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة التي تسبق شهر رمضان المبارك، حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذى يدور أحداثه في حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع، وانطلق قبل أيام تصوير أولى حكايته بعنوان "كورونا" بطولة صابرين وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش ومن المقرر الإعلان عن باقى الحكايات تباعاً.



حلوة الدنيا سكر



بوستر مسلسل حلوة الدنيا سكر



بوستر مسلسل فى يوم وليلة



فى يوم وليلة على ON