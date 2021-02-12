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المتحدة تستكمل خطتها فى إنارة فضائياتها بمسلسلات الـ15 حلقة وتقدم "المدينة" و"الأب المثالى"

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى خطتها فى إنعاش شاشتها وتنوير فضائياتها بمسلسلات الـ15 حلقة، خلال شهر رمضان المقبل، حيث تقدم مسلسل"المدينة" من بطولة دنيا سمير غانم، وإنتاج روزناما مع سينرجى، وتأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

 

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ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

 

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وتقدم المتحدة أيضا مسلسل "الأب المثالى" من بطولة على ربيع فى 15 حلقة أيضا، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى.

 

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وبهذين المسلسلين تعيد المتحدة المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة للشاشات العربية مرة أخرى من أجل تقديم وجبة درامية تليفزيونية دسمة بعيدة عن المط والتطويل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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