شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يسترجع ذكرياته فى الأهلى بصحبة شقيقه كريم: أحلى أيام جوه نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان أحمد فهمي ذكرياته خلال مرحلة الطفولة أثناء تواجدهما في فريق كرة القدم بالأهلي، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مجمعة بصحبة شقيقه الفنان كريم فهمي وهما يرتديان قميص الأهلي خلال مرحلة الطفولة وفي فترة الشباب.



صورة نشرها أحمد فهمي عبر انستجرام

وهنأ النجم أحمد فهمي، النادي الأهلي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في إستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وعلق الفنان أحمد فهمي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على انستجرام قائلا :" احلى ايام جوه نادي القرن... مبروك البرونزية"، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيه على السوشيال ميديا.



أحمد فهمي ينشر صورة جديدة عبر انستجرام

وشارك الأهلي للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر، حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.