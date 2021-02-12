شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطرح أغنية "احكيلك" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد فؤاد أغنيته الجديدة "أحكيلك" عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مساء اليوم الجمعة، حيث تخطت الأغنية حاجز الـ 32 ألف مشاهدة في أقل من ساعتين من طرحها.

ويتعاون المطرب محمد فؤاد مع الشاعر أسامة محرز، في أغنية جديدة بعنوان "احكيلك" والتي تحمل طابع دراما، وهي من ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

وكان قد طرح فؤاد أغنية "ليه"، منذ عدة أسابيع، عبر "يوتيوب"، حيث شارك صورة البوستر الرسمي للأغنية من عبر انستجرام معلقا :"‏الآن أغنية ليه جديد ‎محمد فؤاد 2021 متاحة على قناة اليوتيوب الرسمية".

وشوق المطرب محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخراً كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "البوستر الرسمى".



الفنان محمد فؤاد