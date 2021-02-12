شكرا لقرائتكم خبر عن تاي شيريدان ينضم لـ بن أفليك فى Tender Bar لجورج كلوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل تاي شيريدان، الذي اشتهر ببطولة فيلم Ready Player One للمخرج ستيفن سبيلبرج، إلى النجم بن أفليك ليمثل في الفيلم The Tender Bar، الذي يخرجه النجم العالمي جورج كلوني لصالح منصة أمازون.

وتدور احداث Tender Bar حول المذكرات التي تحمل الاسم نفسه للمؤلف الحائز على جائزة بوليتسر جي آر مورينجر، تقول المصادر إن شيريدان سيلعب دور مورينجر في الدراما بينما يلعب أفليك دور العم، وكتب ويليام موناهان سيناريو الفيلم، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter.

ويقوم كلوني وجرانت هيسلوف بالإنتاج من خلال شر كة Smokehosue Pictures جنبًا إلى جنب مع Ted Hope، التي تعمل بموجب صفقته مع Amazon، والعرض علي منصتها.

والروایة تتبع رحلة الكاتب خلال تقدمه بالعمر في مدینة لونج أیلاند، حیث یبحث عن والده الذي لم یعرفه یوم.