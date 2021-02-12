شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يعلن تعافيه من فيروس كورونا: بخير وأعود شغلي قريبًا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان سيد رجب جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا، معلنًا تعافيه من الفيروس، قائلاً: "جالي الفيروس وأعراضه كانت خفيفة واستحملته أنا وابني وابنتي وعدينا منه الحمد لله وعملنا تحليل وأنا طلعت سلبي وابني نتيجته هتطلع النهاردة".

وأعرب الفنان سيد رجب عن شكره لجمهوره الذي دعمه في محنة إصابته بالفيروس التاجي "كوفيد 19"، قائلاً: "بشكر ربنا أن طلعني بخير من المرض.. أنا بخير وهبدأ شغل قريب".

وفي وقت سابق، كشف النجم سيد رجب، عن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا قائلاً: في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حالته الآن مستقرة وبصحة جيدة، ويخضع لفترة العلاج مشيرًا إلى أنه يجري مسحة خلال 3 أيام للاطمئنان على صحته، ومن المقرر أن يصور عددًا من أعماله الفنية بعد فترة شفائه.

من ناحية أخرى ينتهى الفنان سيد رجب من تصوير مشاهده الأخيرة بمسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الماضى، ولكنه تأجل أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران، ويعرض فى رمضان المقبل.



الفنان سيد رجب

ويجسد سيد رجب دور تاجر مخدرات خلال الأحداث ويكون هناك عدواة بينه وبين الفنان محمد ممدوح "تايسون"، تكشفها حلقات المسلسل، وأوشك صناع مسلسل "تقاطع طرق" على الانتهاء من التصوير للعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث يتبقى أسبوعان وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل كامل، ليتفرغ المخرج تامر محسن بعدها لمونتاج ومكساج المسلسل ليصبح جاهزًا للعرض فى موسم رمضان.



النجم سيد رجب

مسلسل "تقاطع طرق"، يشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.



سيد رجب

ومن ناحية أخرى انضم الفنان سيد رجب إلى قائمة أبطال مسلسل "موسى"، العمل الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ، وسمية الخشاب، عبير صبري، ومن المفترض أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، والعمل ينتمي إلى نوعية الاعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.