تايلور سويفت تعيد إطلاق أسطوانة قديمة لها ضمن معركة لاستعادة حقوق ألبوماتها الستة الأولى

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نيويورك: أعلنت المغنية الأميركية تايلور سويفت الخميس أنها ستطلق قريبا نسخة جديدة من أسطوانتها الثانية "Fearless" التي أعادت تسجيلها لأنها لم تعد تملك حقوق الأسطوانة الأصلي.

وكانت سويفت خاضت علناً عام 2019 معركة لإستعادة ملكية تسجيلات أسطواناتها الست الأولى، بعد إستحواذ قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون على شركتها السابقة للتسجيلات "بيغ ماشين".

وفي عقود كثيرة، يتم إعتبار المنتج مالكاً للتسجيلات الأصلية لقاء تحمله المخاطر المالية.

وغالباً ما يكون توازن القوى عند توقيع العقد في صالح شركة التسجيلات، كما حدث مع تايلور سويفت التي كان أول عقد لها في الخامسة عشرة من عمرها عندما كانت غير معروفة.

وفي أغسطس 2019، أعلنت سويفت التي بدأت حياتها المهنية بموسيقى الكانتري الريفية أنها تريد إعادة تسجيل أغنياتها لاستعادة السيطرة على أعمالها.

وعند انتهاء العقد في نوفمبر 2018، إنضمت سويفت إلى شركة "يونيفرسال" وأوضحت علناً أن "بيغ ماشين" لم تسمح لها باستعادة حقوق تسجيلاتها.

وأعلنت سويفت عبر شبكة "إيه بي سي" الخميس أنها ستطلق في منتصف الليل "Love Story"، إحدى الأغنيات ضمن الأسطوانة المعاد تسجيلها "Fearless".

وأضافت المغنية البالغة 31 عاماً أن الأسطوانة بأكملها ستصدر قريباً، مع غلاف فني جديد وست أغنيات إضافية تم إستبعادها عند التسجيل الأول عامي 2007 و 2008.

وذكر موقعها الإلكتروني الرسمي أن الأسطوانة ستصدر في 9 أبريل تحت عنوان "فيرلس (نسخة تايلور)" ، في إشارة إلى أن المغنية استعادت ملكيتها لموسيقاها.

وكانت أسطوانة "Fearless" حصلت عام 2009 على جائزة "غرامي" لأسطوانة العام، وشكلت أول اختراق لمغنية الكاونتري في عالم موسيقى البوب.

في عام 2017 ، حصل الألبوم على شهادة الماس، ما يعني أن أكثر من عشرة ملايين نسخة بيعت منه في الولايات المتحدة وحدها.

وفي نوفمبر، باع سكوتر براون وشركته "إيتاكا هولدينغز" حقوق أسطوانات تايلور سويفت الست الأولى إلى شركة "شامروك هولدينغز" الاستثمارية مقابل مبلغ قدره عدد من وسائل الإعلام الأميركية بأكثر من 300 مليون دولار.