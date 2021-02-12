"تسعة تسعة" فيلم سعودي يجمع نجوم الوطن العربي بمشاركة نجم عالمي

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"الخليج 365" من بيروت: وقعت شركتي اناذر فيوتشر واوكسجين ميديا عقد شراكة استراتيجية لانتاج عدد من الافلام السعودية والمصرية، لتحجز مركزاً متقدما في شباك التذاكر في الوطن العربي في الموسم القادم بين كبار المنتجين في سوق السينما العربية.

وأفاد الاعلامي و المنتج السعودي احمد عصام انه تم التعاقد مع المؤلف الموهوب أمين جمال لكتابة سيناريو الفيلم ليكون اول انتاج للشركتين في مصر والذي يحمل اسم مؤقت 9-9.

ويذكر أن للمؤلف العديد من النجاحات في الاعوام الاخيرة في سوق السينما والدراما مثل "عوالم خفية"، "فوق مستوى الشبهات"، "خيانة عهد"، "لدينا اقوال اخرى"، "سكر زيادة" و"الديزل".

ومن المقرر ان يتولى عادل أديب إخراج الفيلم، ويعكف كلا من المخرج والمنتج على تسكين الادوار الرئيسية من نجوم الصف الاول من مصر والسعودية ولبنان وسوف يتم الاعلان عن مفاجأة قريباً بتوقيع ممثل أميركي من نجوم هوليوود ليشارك في العمل.

اما عن الادوار الرئيسية فقد تم التوقيع مع النجم السعودي عبد المجيد الرهيدي احد اهم النجوم السعوديين على الساحة في الاعوام الاخيرة والذي درس التمثيل والاخراج في مصر وشارك في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية والمسرحية في مصر والسعودية ويقدم حاليا برنامج تليفزيوني تفاعلي شهير على التليفزيون السعودي وكذلك ستشارك الفنانة القديرة هالة صدقي في احد الادوار الرئيسية المهمة.

وقد صرح المنتج احمد عصام ان احداث الفيلم تدور في اطار كوميدي اجتماعي وسننافس به في دور العرض الصيف القادم في مصر والسعودية وباقي انحاء الوطن العربي.

واضاف ان مضمون الفيلم يبرز جماليات القيم والعادات الاصيلة في الاسرة العربية وحميمية وتماسك افرادها من خلال حبكة درامية مميزة.