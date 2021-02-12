فضل شاكر يطل على عشاقه بعيد الحب بـ "وينك حبيب"

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"الخليج 365" من بيروت: بعد غياب 9 سنوات منذ آخر أغنية صورها وكانت بعنوان "ما أصدق"، يعود الفنان فضل شاكر ليطل على عشاقه بعيد الحب، بأغنية مصورة جديدة بعنوان "وينك حبيب" من كلمات والحان ايمن قميحة، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ، إخراج محمود رمزي، واشراف عام اياد النقيب.



وتقول كلمات الأغنية :

وينك حبيب؟!

مذكرني ولا نسِيت؟! / مين انا وشو حكيت... لِبحضني ياما غفيت... وينك رد عليي... كِيفُن حبيب؟! / خدودك وعينيك؟!

كل شي بيسألني عليك... انا مافيي هيك ... على بُعدك مافيي... كل ما تقرب مني الناس... وانت منك حدي ... عم بوهم حالي بإحساس

بلحظة بيقلُب ضدي... عم جرب انساك فيهن... عم شوفك جوا بعينيهن... حتى بإسمك عم سميهن... ويرد الصدا

لو انت بتعرف شو بيعني... انو تكون بعيد عني... حتى حالي مابيسمعني...ومابقشع حدا... وينك حبيبي؟

يذكر ان الفريق الفني للفنان فضل شاكر يواصل اعادة طرح الاعمال الغنائية الطربية "حفلات" عبر قناته الخاصة على "اليوتيوب" فيما سيشهد هذا العام 2021 إطلاق للعديد من الاعمال الغنائية التي تعاون من خلالها مع ابرز الشعراء والملحنين في العالم العربي .