عيضة المنهالي يشارك العشاق بأغنية "إصبر عليّه"

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"الخليج 365" من بيروت: بمناسبة عيد العشاق أطلق الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنية جديدة بعنوان "إصبر عليّه". وجدد المنهالي تعاونه مع الشاعر رامي العبودي في كلمات الأغنية، ومع المايسترو ميثم علاء الدين من ناحية الألحان والتوزيع الموسيقي، مؤكداً سعادته بهذا العمل المختلف والمميز من جميع الجهات. وأوضح أن العمل يحمل فكرة جديدة في الكلمة والأسلوب الغنائي الذي أحب المنهالي أن يقدمه للجمهور الخليجي والعربي الذي يكّن له كل محبة وتقدير.

و قام بعملية المكس والماسترنغ المهندس جاسم محمد، وتم طرح الأغنية عبر قناته الرسمية في "اليوتيوب" ضمن فيديو كليب جهّز خصيصاً، متضمناً كلمات الأغنية وكافة التفاصيل الخاصة بتسجيل وتنفيذ الأغنية . وتم العمل تحت إشراف ومتابعة إدارة أعماله صالح العلي، محققة نسبة مشاهدات عالية مع الساعات الأولى لعرضها.





