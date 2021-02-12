شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ويسرا وباسل الخياط فى أحدث ظهور على شاطئ النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتين جديدين بصحبة النجمة يسرا والفنان باسل الخياط في أحدث ظهور لهم على شاطئ النيل.

الفنانة نيللي كريم حرصت على مشاركة الصورتين وعلقت على إحداهما "يوم الجمعة"، كما حرصت على التقاط صورة سيلفي مع الفنانة يسرا كتبت عليها "بحبك"، ولاقت الصورتين تفاعلا كبيرا على منصات السوشيال ميديا.



نيللي كريم ويسرا وباسل الخياط في أحدث ظهور على شاطئ النيل

وكانت النجمة نيللي كريم، شاركت متابعيها وجمهورها، بعدة صور لها وهى بشكل جديد ومختلف، حيث نشرت عدة صور عبر الاستوري الشخصى لها بموقعها الشخصى عبر إنستجرام، وهى تجسد شخصية "cowboy – راعى بقر" في أحدث ظهور لها وهى تحمل السلاح، بالإضافة إلى ظهورها على شكل الايقونة العالمية مارلين مونرو.



نيللي كريم ويسرا

وسرعان ما حظي اللوك الجديد الذي نشرته كريم عبر حسابها بالكثير من التفاعل، حيث حرص عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على مشاركة نفس الصور عبر حساباتهم الشخصية ومشاركتها بها لتعاود نشرها عبر الاستوري الشخصي بها.

من ناحية أخرى، يعود النجم السورى باسل الخياط للدراما المصرية، حيث يقف للمرة الأولى أمام النجمة يسرا فى مسلسل "حرب أهلية"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج سامح عبد العزيز، ووقع باسل الخياط رسمياً مع شركة العدل جروب وسينرجى سوياً، حيث إن المسلسل شراكة بينهما. وبدأ باسل تصوير مشاهده مؤخرا، وانضم للمسلسل كل من بسنت صيام، جميلة عوض، سانتيا خليفة، ومن المقرر أن ينضم عدد من النجوم الأيام المقبلة.



نيللي كريم ويسرا وباسل الخياط



يسرا ونيللي كريم